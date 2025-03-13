За його словами, обговорюється, що залишатиметься в російській окупації, а що повернеться під контроль України.

США ведуть з Україною переговори щодо територіальних питань, заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генсекретарем НАТО Марком Рютте. Зокрема, це стосується того, які тимчасово окуповані території Україна "втратить" у процесі закінчення повномасштабної війни.

"Знаєте, ми не працювали в темряві, ми обговорювали з Україною землю, ділянки землі, які будуть збережені і втрачені, і всі інші елементи фінальної угоди. Включаючи електростанцію, знаєте, дуже велику електростанцію [ЗАЕС]. Кому дістанеться електростанція, кому дістанеться те чи це?", - зазначив він, передає Sky News.

За словами президента США, все це є частиною непростого процесу. Однак перший етап - це все ж таки припинення вогню.

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Інші заяви Дональда Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що, за словами президента США, його команда отримала деякі позитивні повідомлення про припинення вогню в Україні. "Тепер справа за Росією", - зазначив він.

Крім того, Трамп пригрозив ЄС 200%-ми митами. Американський лідер заявив, що запровадить нові мита на імпорт, якщо ЄС не скасує податок на американський віскі, запроваджений як захід у відповідь на мита США на сталь і алюміній.

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