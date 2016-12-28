У Франції затримали чоловіка, підозрюваного у плануванні теракту у новорічну ніч

У Франції поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у підготовці теракту у новорічну ніч. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Чоловіка заарештували в південно-західній частині країни за підозрою в підготовці атаки у вечір 31 грудня.

«Як відомо (поліції), підозрюється в бажанні здійснити напад 31 грудня," - сказало джерело в поліції.

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Крім того, французькі правоохоронці в ході іншого рейду у Тулузі арештували також 2 осіб за підозрою у підготовці атак, при цьому один із чоловіків планував атаку на поліцейських.

Джерело у суді також підтвердило арешти.

Як повідомляв УНІАН, після теракту у центрі Берліна 19 грудня у Європі посили заходи безпеки. Зокрема у парламенті ФРН пропонується посилити заходи безпеки.

Зокрема, німецькі парламентарі пропонують депортувати із країни потенційно небезпечних мігрантів, особливо тих, яким відмовили у наданні притулку. Крім того, посадовці наполягають на більш активному спостереженні за такими мігрантами.