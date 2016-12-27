"Безпека або свобода": у парламенті Німеччини пропонують депортувати з країни потенційно небезпечних мігрантів

У парламенті Німеччини закликають посилити заходи безпеки після теракту у Берліні біля різдвяного ярмарку, пише Reuters.

Зокрема, німецькі парламентарі пропонують депортувати із країни потенційно небезпечних мігрантів, особливо тих, яким відмовили у наданні притулку. Крім того, посадовці наполягають на більш активному спостереженні за такими мігрантами.

При цьому депутати від ХСС пропонують також розширити повноваження поліції і спецслужб. Агентство зазначає, що згідно із відповідним документом «Безпека або свобода», який буде розглянутий на наступній партійній зустрічі, пропонується надати спецслужбам право контролю над особами від 14 років, щоб уникнути їхньої подальшої радикалізації.

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Також пропонується посилення повноважень правоохоронців щодо позбавленні волі тих осіб, яких планується депортувати.

Нагадаємо, що після теракту у центрі Берліна, який стався 19 грудня, Антитерористичний центр Угорщиниотримав наказ посилити патрулювання центру Будапешта, а на вулиці міста вивели бронетехніку.

Рівень терористичної загрози в країні залишається при цьому незмінним, проте глава МВС Угорщини Шандор Пінтер висловив розпорядження, згідно з яким в Будапешт були введені бронетранспортери та інша бронетехніка, які зайняли позиції в ключових місцях столиці: біля великих торгових центрів, міністерств і відомств, а також головного різдвяного базару на площі Верешмарті.