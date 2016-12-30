Видворені зі США російські дипломати не можуть виїхати через відсутність квитків - ЗМІ

Про це Інтерфаксу заявив інформований співрозмовник.

"Квитків немає, всі розкуплені перед Новим роком, але людям дано всього 72 години, я не знаю, як вони встигнуть", - сказав він.

За його словами, дипломати будуть змушені найближчим часом добиратися з Вашингтона до Нью-Йорка, де більше шансів знайти вільне місце на рейс до Москви. При цьому, швидше за все, дипломати проведуть новорічну ніч в літаку, сказав співрозмовник агентства. "Це стало великою несподіванкою, люди готувалися відзначати Новий рік", - зазначив він.

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Інший співрозмовник агентства повідомив, що навколо "дачі" російського постпредставництва в Нью-Йорку спостерігається скупчення поліції. "Це, звичайно, не оточення, вертольоти не літають, але тим не менш вражає", - сказав він.

Як відомо,США ввели нові санкції проти Росії у зв'язку кібератаками. Крім того, США видворяють 35 російських дипломатів і їх сім'ї. Дипломати мають покинути Америку протягом 72 годин.