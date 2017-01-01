Кривава стрілянина у нічному клубі Стамбула: з’явились перші фото

У мережі з’явились перші фото з місця стрілянини у нічному клубі у Стамбулі, в результаті якої загинули 35 осіб.

В той же час, як повідомляє телеканал Haber у країні введена тимчасова заборона на публікації у ЗМІ стосовно нападу. Відповідне розпорядження, згідно із інформацією телеканалу, дав прем’єр-міністр країни.

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Нагадаємо, що цієї ночі у нічному клубі Стамбула сталася стрілянина. За попередніми даними двоє невідомих у костюмах Санта-Клаусів скоїли напад на заклад.

В результаті стрілянини повідомляється про щонайменше 35 загиблих та 40 поранених.

Поліція заявляла про підготовку штурму клубу.