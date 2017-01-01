Українка розповіла, як їй пощастило врятуватися з нічного клубу в Стамбулі

Українка розповіла про інцидент на своїй сторінці у Facebook, після чого звернулася до ЗМІ: "Ні про які інтерв'ю йти мова не може", пояснивши це етичними міркуваннями. Пізніше вона видалила обидва пости про інцидент.

"Дякую поліцейському який витягнув мене з під столу одну з найперших. Тримав міцно мої руки і захищав своєю спиною", - розповіла вона.

На вулиці українка опинилася без верхнього одягу. Незнайомка, яка говорила з нею англійською, віддала їй свою накидку. Як потім виявилося, обидві жінки з України.

Як повідомляв УНІАН, в новорічну ніч озброєний нападник відкрив вогонь у нічному клубі Reina в історичному районі Стамбула Ортакей, де перебувало понад 500 людей.

За свідченнями очевидців, нападник розстріляв охоронця на вході, і, за попередніми даними, увійшов до клубу в костюмі Санта-Клауса. В результаті атаки 39 людей загинули (зокрема 16 іноземців) і 69 зазнали поранень. Про долю нападника поки нічого невідомо. Влада вже кваліфікувала напад як терористичний акт.

Посольство України в Туреччині повідомило, що серед упізнаних на даний час тіл українців немає.