До ЗМІ потрапило відео з чоловіком, якого підозрюють у нападі на нічний клуб в Стамбулі

Відео було оприлюднено після того, як поліція Туреччини заарештувала 12 осіб у зв'язку із трагічними подіями у клубі Reina, передає ТСН з посиланням на Daily Mail.

Судячи з відео, чоловік із суворим виразом обличчя знімав сам себе на площі Таксім біля клубу, де на Новий рік у кривавій стрілянині загинули 39 осіб.

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Раніше поліція оприлюднила фотографію підозрюваного у скоєнні даного теракту.

Як повідомляв УНІАН, у Стамбулі в новорічну ніч внаслідок стрілянини у нічному клубі загинули 39 людей, з них 16 - іноземні громадяни. Поранено 69 осіб. Нічний клуб Reina - один із найбільших у Стамбулі - розташований в історичному районі міста Ортакей. На момент атаки в ньому перебували понад 500 осіб.