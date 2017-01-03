До ЗМІ потрапило відео з чоловіком, якого підозрюють у нападі на нічний клуб в Стамбулі
До турецьких ЗМІ просочилося відео, на якому зафіксований імовірний терорист, який влаштував стрілянину у стамбульському клубі у новорічну ніч.
Відео було оприлюднено після того, як поліція Туреччини заарештувала 12 осіб у зв'язку із трагічними подіями у клубі Reina, передає ТСН з посиланням на Daily Mail.
Судячи з відео, чоловік із суворим виразом обличчя знімав сам себе на площі Таксім біля клубу, де на Новий рік у кривавій стрілянині загинули 39 осіб.
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Reina canisinin Taksim'de çektiği selefie videosu https://t.co/5Ca40Wh7SYpic.twitter.com/ZQmR4Q130l— fuat atik (@mfuatatik) January 2, 2017
Раніше поліція оприлюднила фотографію підозрюваного у скоєнні даного теракту.
Як повідомляв УНІАН, у Стамбулі в новорічну ніч внаслідок стрілянини у нічному клубі загинули 39 людей, з них 16 - іноземні громадяни. Поранено 69 осіб. Нічний клуб Reina - один із найбільших у Стамбулі - розташований в історичному районі міста Ортакей. На момент атаки в ньому перебували понад 500 осіб.