Поліція оприлюднила нове фото ймовірного стамбульського терориста

Турецька поліція опублікувала фотографію підозрюваного у скоєнні теракту в нічному клубі Стамбула у новорічну ніч. Про це повідомляє CNN Turk.

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Як повідомляв УНІАН, у Стамбулі в новорічну ніч внаслідок стрілянини у нічному клубі загинули 39 людей, з них 16 - іноземні громадяни. Поранено 69 осіб. Нічний клуб Reina - один із найбільших у Стамбулі - розташований в історичному районі міста Ортакей. На момент атаки в ньому перебували понад 500 осіб.