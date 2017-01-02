Поліція оприлюднила нове фото ймовірного стамбульського терориста
15:25, 02 січня 2017Світ
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Обличчя зафіксувала камера спостереження.
Ймовірний стамбульский терорист / CNN Turk
Турецька поліція опублікувала фотографію підозрюваного у скоєнні теракту в нічному клубі Стамбула у новорічну ніч. Про це повідомляє CNN Turk.
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Як повідомляв УНІАН, у Стамбулі в новорічну ніч внаслідок стрілянини у нічному клубі загинули 39 людей, з них 16 - іноземні громадяни. Поранено 69 осіб. Нічний клуб Reina - один із найбільших у Стамбулі - розташований в історичному районі міста Ортакей. На момент атаки в ньому перебували понад 500 осіб.
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Новина в сюжеті: Стрілянина у нічному клубі Стамбула