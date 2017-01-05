У Туреччині "Робітничу партію Курдистану" вважають відповідальною за теракт в Ізмірі

У Туреччині членів "Робітничої партії Курдистану" (PПK) вважають відповідальними за теракт в Ізмірі, що стався після спроби поліції зупинити заміноване транспортний засіб.

Як повідомляє турецьке агентство Anadolu, після вибуху знищено два терориста. Також вживаються заходи щодо затримання ще одного.

Вибух стався біля будівлі міського суду Ізміру. Загинули співробітник поліції і працівник суду. Поранені семеро, у тому числі троє співробітників поліції.

Губернатор Ізміра Ерол Айилдиз повідомив, що терористи підірвали замінований автомобіль.

"Співробітники поліції спробували зупинити заміноване транспортний засіб біля будівлі суду в районі Байраклі. Терористи вийшли з авто і спробували втекти, після чого стався вибух", - сказав губернатор.

За словами Айылдыза, все вказує на те, що теракт здійснений Робочою партією Курдистану. За його словами, про це можна судити за характером теракту і даними про осіб, які його здійснили.

Рух транспорту в районі перекрито. Заходи безпеки в районі Байраклі посилено.

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Група громадян, присутніх в районі теракту, з прапорами Туреччини в руках озвучують гасло: "Ми вимагаємо кари".

Верховна рада по радіо і телебаченню Туреччини ввів заборону на висвітлення в ЗМІ теми теракту в Ізмірі.

Терористична організація "Робітнича партія Курдистану" здійснює збройні напади на державні структури і громадян Туреччини.

Агентство Anadolu зазначає, що попри спроби влади Туреччини знайти шляхи врегулювання ситуації, "Робітнича партія Курдистану" з липня 2016 року відновила збройні напади. З цього часу загинуло близько 500 мирних жителів і 800 співробітників сил безпеки. В ході операцій сил безпеки знищено або заарештовано до 8 тисяч терористів РПК.