У Туреччині вирішили позбавляти громадянства терористів та своїх критиків

Уряд Туреччини отримав законне право відкликати громадянство своїх противників, які перебувають а кордоном і відмовляються повернутися до країни, повідомляє Европейская правда.

Такі права надається владі трьома урядовими рішеннями за номерами 679, 680 та 681, що були оприлюднені в п’ятницю ввечері.

Встановлено окрему процедуру для такого відкликання громадянства.

Фігурантів адміністративного або кримінального переслідування за звинуваченням у "злочинах проти уряду", "участь у збройному заколоті проти уряду", "збройному нападі і вбивстві президента" і "членстві в озброєних терористичних організаціях" буде викликано прокурорами для дачі показань.

Якщо вони не з’явилися за викликом, і з’ясувалося, що вони перебувають за кордоном, прокурор передає справу до Мінюсту, а Мінюст публікує "заклик до повернення додому" виклик в офіційному бюлетені.

Якщо розшукувані не відповідають на виклик протягом 3 місяців, їх громадянство буде анульовано за рішенням кабінету міністрів за пропозицією Міністерства юстиції, повідомляє видання.

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Відомо, що частина турецьких службовців залишили країну, побоюючись стати об’єктом репресії. Частина дипломатів у закордонних дипмісіях країни попросили про політичний притулок у країні перебування.

Загалом після спроби перевороту в липні 2016 року з державних органів було звільнено більше 115 тисяч осіб. Крім того, 90 тисяч турків було затримало та більше 41 тисячі – арештовано.

Список арештованих включає журналістів, суддів, прокурорів, поліцейських і військових, вчених, губернаторів і навіть одного коміка. Критики стверджують, що списки прибічників Гюлена для арешту були складені владою ще до спроби перевороту.