У Туреччині звільнили ще понад 6 тисяч держслужбовців

У Туреччині в рамках нової хвилі масових чисток після невдалого влітку путчу звільнено понад 6 тисяч держслужбовців. Відповідний декрет, виданий у п'ятницю, 6 січня, на тлі в країні режиму надзвичайного стану, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на турецькі ЗМІ.

Під дію указу підпали 2,687 офіцерів поліції, 1,699 чиновників міністерства юстиції та 838 співробітників міністерства охорони здоров'я, 649 вчених і 135 посадових осіб з управління по релігійних справах.

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Правляча Партія справедливості та розвитку (AKP), а також одна з опозиційних об'єднань, ультраконсервативна Партія націоналістичного руху (MHP), 3 січня підтримала пропозицію про продовження в країні режиму НС. Спочатку він був введений після невдалої спроби держперевороту, що сталася 15 липня 2016 року.

Нинішнє дію обмежувальної заходи повинно було закінчитися 19 січня. Уряд використовує розширені повноваження, які дає йому подібне розпорядження, для переслідування своїх супротивників. Не менш 37 тисяч осіб були заарештовані, ще десятки тисяч людей були затримані, проте потім відпустили.