Вибух на півночі Сирії: щонайменше 25 загиблих
В результаті вибуху замінованого автомобіля загинуло щонайменше 25 осіб, ще десятки зазнали поранень.
Щонайменше 25 осіб стали жертвами вибуху, що прогримів у місті Аазаз, розташованому в 10 кілометрах від кордону з Туреччиною на півночі Сирії, повідомляє "112 Україна" з посиланням на Сирійську обсерваторію з прав людини.
Згідно з повідомленням, у повітря злетів замінований автомобіль.
Більшість жертв - мирне населення.
При цьому наголошується, що десятки осіб зазнали поранень, деякі з них перебувають у критичному стані.
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Раніше повідомлялося, що Росія приступила до скорочення свого військового угруповання в Сирії згідно рішення Путіна.
31 грудня Рада безпеки ООН одноголосно прийняла резолюцію на підтримку домовленостей про припинення вогню в Сирії і початку переговорів Дамаска з опозицією. Резолюція закликає до політичного врегулювання конфлікту шляхом переговорів між урядом і повстанцями.
Опівночі 30 грудня угода про перемир'я набула чинності, проте, тим не менш, порушується.