Італія слідом за Великобританією може вийти з ЄС – експерт

"Ми вважаємо, є досить високі ризики того, що Італія слідом за Британією може почати процедуру виходу з Європейського союзу, проте, безумовно, це буде не настільки легко і однозначно, як це було на території Великобританії", - цитує Бароніна Апостроф.

За його словами, цьому сприяє сильний потенціал лівого руху в Італії.

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"Ми його бачили після кризи 45 року, після війни. Лівий рух в Італії був завжди розвинений. Зараз ці популістські рухи мають досить високу популярність, я маю на увазі "Рух п'яти зірок" пана Грілло, та й сам Маттео Ренці був досить лівим прем'єр-міністром. Їх популярність говорить про те, що італійське суспільство на тлі кризи, яка відбулась в Європі в 2007-2008 році, відчуває потребу до змін", - додав Баронін.

Крім цього, експерт додав, що Італія досить серйозно залежна від тієї єдиної європейської політики, яку проводять країни-лідери Європейського союзу, що не дуже влаштовує італійські еліти.

"Тому ми бачимо певну популярність таких політичних сил, як Lega Nord, яка є сателітарним підрозділом сили Сільвіо Берлусконі. І сама партія Сильвіо Берлусконі Forza Italia зараз набирає популярність, оскільки економічні проблеми, які існують в Європейському союзі (Італія досить серйозно постраждала від міграційної кризи), природно, змушують суспільство переглянути підходи до європейської політики. Складається певна ностальгія за ситуацією, коли країни Європейського союзу володіли великим суверенітетом у прийнятті певних рішень, наприклад, у міграційній політиці, у зовнішній політиці і так далі", - пояснив експерт.

Разом з тим, як зазначає Баронін, не можна заперечувати те, що той санкційний режим, який введено проти Російської Федерації, за допомогою пропаганди РФ досить серйозно тисне на малий бізнес і бізнес в Італії, який був пов'язаний з РФ.

"В даному випадку, незважаючи на те, що ми дійсно бачимо деякі спотворення, невдоволення необхідністю підтримувати санкції, в принципі, існує", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, 15 грудня в ході саміту ЄС Італія блокувала спроби продовжити термін санкцій Євросоюзу щодо Росії на рік, а не на півроку. Рим також був проти розширення санкцій за можливі злочини з боку Росії в Сирії.