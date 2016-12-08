Парламент Британії підтримав план уряду щодо "брекситу"

Після того, як за підтримку плану проголосували 448 депутатів Палати громад британського парламенту, а проти - лише 75, формальні переговори з Брюсселем щодо "брекситу" почнуться не пізніше кінця березня 2017 року. Про це пише Російська служба ВВС.

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У свою чергу уряд Терези Мей зобов'язався оприлюднити основні деталі майбутнього переговорного процесу з керівництвом ЄС, не вдаючись при цьому в будь-які подробиці, розголошення яких може послабити позиції Британії на переговорах.

Нагадаємо, в листопаді Високий суд Лондона заборонив починати процедуру "брекситу" без рішення парламенту Великобританії.

Як повідомляв УНІАН, у Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Після підрахунку всіх голосів прихильники Brexit набрали 51,9% голосів.

В Європейському Союзі висловили жаль з приводу результатів референдуму у Великобританії, проте очікують від уряду цієї країни швидкої реалізації відповідного рішення та зазначають, що союз 27 країн буде існувати і надалі.