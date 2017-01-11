У Кремля немає компромату на Трампа, - в РФ прокоментували доповідь спецслужб США

У Кремлі заявили, що не мають компромату на обраного президента США Дональда Трампа. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков журналістам.

За словами Пєскова, документ, у якому йдеться про наявність компромату на Трампа є «абсолютною вигадкою».

"У Кремля немає компромату на Трампа, інформація не відповідає дійсності і є нічим іншим, як абсолютною вигадкою", - заявив він.

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За його словами, компромату немає також на Хілларі Клінтон.

Пєсков назвав заяви про компромат «абсолютної качкою, фабрикацією і повною нісенітницею».

«Кремль не займається збором компромату», - переконує він.

Пєсков вважає, що заяви спрямовані на те, щоб нашкодити двостороннім відносинам США і Росії.

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На його думку, на «фабрикацію таких качок» треба реагувати з гумором.

«Хоча є й сумна сторона. Дійсно, існують ті, хто нагнітають таку істерику, хто лізе зі шкіри геть, щоб підтримувати ось цей стан полювання на відьом. Обраний президент Трамп так і охарактеризував ось цю фальшивку », - сказав Пєсков.

Як повідомлялося, за даними телекомпанії CNN, керівники розвідслужб США доповіли Трампу про те, що російські спецслужби збирали на нього компромат.

Зокрема, за даними американської розвідки, у звіті йдеться про те, що Москва збирала матеріали як на демократів і Клінтон, так і на республіканців і Трампа, але опублікувала лише ту частину, яку вважала за потрібне.