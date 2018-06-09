Розгін демонстрантів у Москві: незгодних у Росії бути не може

Вчора в Росії був розігнаний Марш незгодних, акція протесту, в якій взяли участь представники всіх опозиційних рухів сучасної Росії. В результаті розгону десятки людей були затримані ЗМОПом (Загін міліції особливого призначення - рос. ОМОН). Підвідомчі владі ЗМІ повідомляли про Марш по-різному. Пітерська преса написала, що ніяких незгодних в Санкт-Петербурзі не було, що опозиція провела мітинги протесту. Московські газети написали, що в столиці Росії марш був зірваний. Опозиційні Інтернет- ЗМІ написали про десятки затриманих, зламані щелепи, психологічний тиск на лідерів російської опозиції. Ми попросили розповісти про все, що відбувалося, безпосередніх учасників цих подій.

Олег Козловський, лідер опозиційного руху «Оборона»:

В ПЕРІОД КРИЗИ ВЛАДА НАМАГАЄТЬСЯ ЗАДУШИТИ БУДЬ-ЯКІ ПРОТЕСТНІ НАСТРОЇ

Влада Москви заборонила проводити Марш. За версією московської влади хтось подав повідомлення про проведення мітингу раніше за нас. Хоча наше повідомлення було подане настільки рано, наскільки потрібно, нам сказали, що час і місце проведення, які нам потрібні, нібито віддано комусь іншому. Але це брехня. Є й відео і відповідні документи, які це підтверджують.

Влада нахабно заборонила проведення акції і не запропонувала ніяких маршрутів, які могли б нас влаштувати. В результаті ми змушені були проводити Марш в неузгодженому з владою режимі. Марш незгодних пройшов як серія акцій в різних частинах міста. Ми вимушені були так вчинити, тому що весь маршрут, за яким ми збиралися рухатися від Тріумфальної площі по Твєрськой, був заповнений ЗМОПом, міліцією, військами. І там навіть звичайні громадяни могли насилу проїхати, не кажучи вже про учасників акції протесту. З одинадцяти регіонів звезли ЗМОП, були задіяні десятки тисяч співробітників міліції, величезна кількість працівників спецслужб.

Місцем збору опозиції стала Тріумфальна площа. Але людей, які проявляли мінімальну активність, відразу затримував ЗМОП. Цей Марш відрізнявся від попередніх. Цього року на Пушкінській площі зібралися ветерани, відставні офіцери і генерали, представники Союзу радянських офіцерів. Ці люди завжди були оплотом влади, але на цей раз самі прийшли до нас і заявили, що хочуть брати участь в акціях протесту. Серед них були генерали, один адмірал, полковники, люди заслужені - з орденами і медалями. Але їх затримували, ламали руки, тягнули в автозаки.

Коли я це побачив, проїжджаючи повз Пушкінську площу на машині, сам був шокований. Думаю, що для них це було страшним потрясінням - як влада грубо затримує тих, кого вважала своїми героями. І затримує не за зраду Батьківщині, порушення присяги, а просто за бажання висловити свою думку. Адже це люди, віддані російській армії, їм просто боляче бачити, що відбувається в збройних силах. Адже навіть в операції у Грузії частина військової техніки не дійшла до зони бойових дій тільки тому, що була в жалюгідному стані. І їм важко бачити, як армія розвалюється, а гроші, що виділяються на реорганізацію, використовуються верхівкою військового керівництва.

Ще одна акція, в якій я взяв безпосередню участь, пройшла Садовим кільцем - з протилежного від Тріумфальної площі боку. Тріумфальна площа знаходиться на північному заході Москви, а ми провели ходу на південному сході. Це був маршрут, який міліція не врахувала. І для нас було сюрпризом, що ми не зустріли жодного “омонівця”. П`ятнадцять-двадцять хвилин тривала хода, в якій взяли участь активісти «Оборони», ОГФ, “Аванграда красной молодежи”, «Смены».

Нацболи провели свою акцію поруч з Кремлем. Вони розгорнули свої плакати, на яких було написано написано «Свобода политзаключенным», «Россия без Путина», «Нам нужна Другая Россия».

Ми хочемо жити в іншій Росії - без брехні, корупції. Зараз головна мета влади - залякати всіх громадян, готових висловлювати протест. Люди бачать, що розростається криза, а влада не збиралася і не збирається нічого вирішувати.

Очевидно, що в майбутньому хвиля протесту буде рости, і влада бажає задушити хвилю протесту до кореня.

Крім того, влада суто психологічно не розуміє, як це люди можуть висловлювати точку зору без її згоди. ЗМОП затримував усіх людей, які або щось скандували або діставали якийсь плакат. У завдання влади входило придушити акцію, не допустивши її початку, але влада програла.

Олексій Казаков, активіст «Оборони»:

ЗМОП ВИТЯГАВ ОПОЗИЦІОНЕРІВ ПРОСТО З МАКДОНАЛЬДСА

Ми з друзями зібралися далеко від Тріумфальної площі. Я знав, що мене знають в обличчя, і мені не було сенсу йти туди, оскільки мене відразу б узяли. Ми і двоє друзів, активістів «Оборони», сиділи в Макдональдсі на проспекті Миру, продумували інший маршрут. Потім ми вийшли з кафе, дивимося - всі виходи перекриті. Скрізь ЗМОП, до мене старший уповноважений підходить і говорить, як завжди: «А вас я попрошу пройти...» Чи то по мобільнику пробили, де я буду, чи то «хвіст» пустили. Вигадники... Ми почали виходити поодинці. Забрали трьох активістів і трьох простих перехожих.

У старшого уповноваженого, як завжди в таких випадках, немає особливого завзяття, не люблять військові виконувати накази проти своїх громадян. У таких випадках всіх садять в одну машину, всіх везуть в одне відділення, всі, як під копірку, пишуть один і той же протокол. Всім приписують участь у несанкціонованому мітингу. Хоча за всього бажання я б не встиг його провести. Шкода перехожих - звичайні люди, які про Марш незгодних дізналися вже з протоколу, згідно з яким вони теж були його учасниками, так само як і ми, їх тримали в міліції.

Шість годин ми були у відділенні. Міліція нервувала.... Але, загалом, ставилися до своїх обов`язків, як до поганої і непрестижної роботи, яку потрібно виконувати.

Едуард Лімонов, лідер націонал-більшовиків:

ВЛАДА ЗЛЯКАЛАСЯ

Це був успішний Марш незгодних, оскільки в чотирьох місцях столиці, на Пушкінській площі, на Тріумфальній, в районі Павелецького вокзалу і біля Кремля опозиція провела акції протесту. Влада злякалася, і за нашими підрахунками в місті вчора було до десяти тисяч бійців ЗМОПу і міліції. Це була, безперечно, наша перемога, адже ми не збиралися воювати з міліцією.

Але наш успіх вже в тому, що нас так серйозно приймають і нам не змогли завадити. У опозиції є серйозний потенціал.

Мене затримали о 14 годині біля метро, коли я пройшов декілька метрів з Тріумфальної площі. Я просидів в дільниці, і як далі нашим націонал-більшовикам вдалося провести акцію біля Кремля, знаю вже з їхніх розповідей. Читав, що одному з наших зламали лицьову кістку, знаю, що одного з нацболів скидали з даху автомобіля «Урал».

У дільниці зі мною поводилися як з рецидивістом - адже я вже відсидів два з половиною роки...

У цьому Марші було багато гасел, але ми, зокрема, відстоювали головне наше право, передбачене Конституцією, - право збиратися мирно і проводити мітинги протесту.

Опитувала Маша Міщенко