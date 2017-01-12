Вбивцю російського посла в Туреччині поховають на безіменному кладовищі - ЗМІ

Наразі вирішуються процедурні питання у зв'язку з похороном, передає "Анадолу".

Згідно із законодавством, рідні могли забрати тіло Алтинташа протягом 15 днів, тоді як воно перебуває в морзі вже 24 дні.

Після завершення всіх процедур його тіло буде передано представникам місцевого муніципалітету для поховання на безіменному кладовищі.

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Як повідомляв УНІАН, Карлов був убитий 19 грудня в Центрі сучасного мистецтва в Анкарі. Йому в спину випустив 9 куль колишній співробітник турецької поліції Мевлют Алтинташ, який був звільнений з правоохоронних органів після спроби державного перевороту в липні 2016 року.

Після вбивства він вигукував: "Аллаху Акбар! Ми вмираємо в Алеппо, ти помреш!" Алтинташ був убитий на місці співробітниками поліції.

20 грудня глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу припустив, що за вбивством російського посла Андрія Карлова стоять послідовники опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган також висуває цю версію.