У Туреччині заарештували п'ятьох осіб у справі про вбивство російського посла

Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.

В рамках розслідування замаху на посла Росії в Анкарі Андрія Карлова, заарештовано п'ять осіб, четверо з яких - товариші по службі вбивці Мевлюта Мерта Алтинташа в органах МВС.

За повідомленням республіканської прокуратури міста Ізмір, п'ятим заарештованим є прихильник Фетуллаха Гюлена.

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Відомі також імена заарештованих співробітників поліції: Ількер Ер, Абдулькадір Ягин, Ердоган Ердинчли і Зійа Шехиотглу, яким пред'явлено звинувачення у «приналежності до збройної терористичної організації».

Напад на посла Росії в Анкарі Андрія Карлова відбувся 19 грудня у ході виступу на відкритті виставки «Росія очима турків», організованій спільними зусиллями посольства Росії в Анкарі та муніципалітету столичного району Чанкая.

Нападник був убитий в ході операції поліції. Російський посол помер від отриманих поранень.