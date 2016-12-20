"Вбивця стояв позаду посла. Як друг або охоронець": фотограф AP розповів, як загинув російський дипломат у Туреччині

За словами фотографа, він випадково потрапив на виставку "Росія очима мандрівника: від Калінінграда до Камчатки" — і, зрозуміло, припускав, що це буде абсолютно рутинний захід, передає Медуза.

Бурхан Озбіліджі заглянув туди дорогою додому з редакції.

Коли російський посол Андрій Карлов почав свою промову, Бурхан Озбіліджі підійшов ближче, щоб сфотографувати його. У цей момент пролунали постріли і почалася паніка.

"Тіло посла лежало на підлозі лише за кілька метрів від мене. Я не бачив крові; думаю, він міг бути поранений у спину. Мені знадобилося кілька секунд, щоб зрозуміти, що сталося: чоловік помер прямо переді мною; життя залишило (його - Ред.) у мене на очах", - згадує подію Озбіліджі.

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Як розповідає фотограф, спочатку він не зрозумів, чому почалася стрілянина; він припустив, що стрілець міг бути "чеченським бойовиком". Тільки потім Озбіліджі зрозумів, що вбивця кричав про сирійське Алеппо, у бомбардуваннях якого брала участь російська авіація.

"Звичайно, я був наляканий і знав, наскільки небезпечно це може бути — якщо він повернеться у мій бік. Але я трохи наблизився і знімав його, поки він залякував зневірених бранців. Ось як я розмірковував: "Я тут. Навіть якщо мене ранять або вб'ють, я журналіст. Мені потрібно робити свою роботу. Я можу втекти, не зробивши фотографій. Але в цьому випадку мені потім нічого буде відповісти на питання, чому я не зробив знімки", - зазначив він.

За словами фотографа AP, він був здивований тим, що стрілець, з одного боку, схвильований, а з іншого — чудово контролює себе. Як згадує Бурхан Озбіліджі, вбивця кричав наляканим відвідувачам, щоб всі відійшли. Зрештою, охоронці наказали всім вийти з приміщення, туди проникли співробітники поліції і застрелили вбивцю посла.

"Коли я повернувся в редакцію і почав переглядати фотографії, я був шокований тим, що вбивця стояв позаду посла, поки той виступав. Як друг або охоронець", - ділиться враженнями фотограф.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня в Анкарі на відкритті фотовиставки «Росія очима турків» озброєний чоловік вистрелив у посла РФ в Туреччині Карлова. Він був госпіталізований з важкими пораненнями і помер.

Нападник був убитий у ході операції поліції. Теракт був здійснений напередодні запланованого на 20 грудня візиту глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу в Росії, в ході якого планувалося обговорення сирійського питання.