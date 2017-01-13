Байден: розвідка США проінформувала президента про можливу наявність компромату на Трампа

Про це віце-президент США Байден розповів в інтерв'ю Associated Press.

Віце-президент підкреслив, що ні він, ні Обама не просили розвідку надати які-небудь деталі з отриманих ними відомостей.

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За його словами, ніяких висновків з отриманих відомостей зроблено не було. Байден розповів, що дана інформація була представлена головою Національної розвідки США Джеймсом Клеппером як «просто додаткова» у ході брифінгу, де розвідка доповідала про втручання Росії у вибори.

«Насправді, у президента була приблизно така реакція: «І яке відношення це до чого-небудь має?», - наводить AP слова Байдена. У відповідь глави розвідки заявили: «Ми вважаємо себе зобов'язаними сказати про це вам, пане президенте, тому що ви можете почути про це».

За словами Байдена, керівники розвідки зазначили, що не можуть ні підтвердити, ні спростувати інформацію про компромат.

Він також запевнив, що не просив у розвідки, так само як і президент США, підтвердити ці дані. При цьому Байден зазначив, що він читав все досьє.

Раніше УНІАН повідомляв, що американське видання Buzzfeed опублікувало 35-сторінкову доповідь про збір російськими спецслужбами компромату на обраного президента США Дональда Трампа. Автор доповіді заявляє, що колишній співробітник російських спецслужб розповів йому про стеження ФСБ за Трампом, коли той був у Москві у 2013 році.

У свою чергу, адвокат і спеціальний радник Дональда Трампа Майкл Коен заявив, що опублікований документ, в якому йдеться про зв'язок Трампа з росіянами – підробка.