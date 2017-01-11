"Це фейкова новина" - адвокат Трампа про компромат на майбутнього президента США

Адвокат та спеціальний радник Дональда Трампа Майкл Коен заявив, що опублікований документ, в якому йдеться про зв’язок Трампа з росіянами – підробка. Про це пише The Atlantic.

Видання зазначає, що у доповіді Коена називають центральною фігурою у "тривалому таємному зв'язку між кампанією Нью-Йоркського магната і російським керівництвом", а також, що він у Празі таємно зустрічався із представниками Кремля у серпні 2016 року.

При цьому, за словами адвоката новообраного президента США, у серпні минулого року він був із сином перебував в Університеті Південної Каліфорнії і зустрічався з бейсбольним тренером.

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"Я вам рішуче заявляю, що я не був у Празі, я ніколи не був в Чехії, я не був у Росії. Історія абсолютна не правда, це фейкова новина, покликана очорнити Трампа", - сказав Коен.

Як повідомляв УНІАН, секретна частина доповіді, представленої американською розвідкою минулого тижня Бараку Обамі і Дональду Трампу, включала інформацію про те, що російські спецслужби заявляють, що володіють інформацією, яка компрометує обраного президента США.

Пізніше повідомлялось, що автор доповіді заявляв, що колишній співробітник російських спецслужб розповів йому про стеження ФСБ за Трампом, коли той був у Москві у 2013 році. Зокрема, як стверджується, що російські спецслужби прослуховували номер у готелі Ritz Carlton, куди Трамп запрошував повій.

Buzzfeed зазначає, що ця доповідь кілька місяців обговорювалася в середовищі журналістів, парламентарів та представників розвідки.

При цьому в документі є неточності, які Buzzfeed називає «явними помилками». Так, автор кілька разів припустився помилки в назві «Альфа-Груп» і називає підмосковну Барвіху місцем, де живуть виключно представники вищих гілок російської влади та їхні наближені. У свою чергу Трамп назвав доповідь неправдивою, а її публікацію — «політичним полюванням на відьом».