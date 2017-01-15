Німеччина готується відбивати кібератаки під час виборів в бундестаг

У Німеччині влада готується відбивати хакерські атаки під час виборів в бундестаг. Про це пише DW.

Видання повідомляє, що федеральний уповноважений з проведення виборів Дітер Заррайтер очікує хакерських атак під час вересневих виборів в бундестаг.

"Ми готуємося до різноманітних наступальних стратегій при кібератаках, програємо різні сценарії", - повідомив він.

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Зокрема, він зазначив, що із технічної точки зору, парламентські вибори захищені від усіляких спроб маніпулювання. Однак, попередив про небезпеку фейкових новин, які можуть зіграти важливу роль безпосередньо в день голосування.

На випадок надзвичайної ситуації уповноважений з проведення виборів готовий використати такі класичні засоби передачі інформації, як телефон та факс, аби підготувати попередні офіційні результати голосування уже в день виборів.

Як повідомляв УНІАН раніше, Європа, де Німеччина і Франція в цьому році переживатимуть вибори, зводять оборону для протистояння можливим кібератакам Росії і дезінформації, що розгойдують західну політику.

Представники німецької розвідки зазначають, що Росія підтримує євроскептичні, антиіммігрантські партії в Німеччині та країнах ЄС. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що вона не може виключити втручання Росії у цьогорічні вибори.