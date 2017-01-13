У Трампа розповіли про майбутню розмову з Путіним

Про це повідомляє Reuters з посиланням на прес-секретаря Трампа Шона Спайсера.

За його словами, ця розмова відбулася ще 28 грудня.

Бесіду двох лідерів планується організувати після інавгурації Трампа 20 січня.

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Раніше УНІАН повідомляв, що розвідка США розсекретила частину доповіді, в якій вказується на втручання особисто президента Росії Володимира Путіна в вибори президента Сполучених Штатів.

У звіті вказується, що Путін замовив "кампанію впливу", спрямовану на вибори президента США з метою підриву демократичного процесу і дискредитації суперниці Дональда Трампа.

Представник Держдепартаменту Джон Кірбі пояснив відсутність доказів у доповіді про кібератаки з боку Росії бажанням зберегти в секреті методи роботи та джерела інформації.