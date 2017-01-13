Європа напередодні виборів готується відбивати атаки російської пропаганди – Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Питання про російські «операції впливу» набуло нової актуальності після того, як спецслужби США оприлюднили звіт, згідно з яким президент Володимир Путін організував кампанію із втручання у вибори президента США.

Як зазначає агентство, європейські країни і НАТО створюють центри для виявлення "підроблених новин", зміцнюють кіберзахист та відстежують у соцмережах російськомовні спільноти, ультраправі групи, політичні партії, активність виборців та осіб, які приймають рішення.

Представники німецької розвідки зазначають, що Росія підтримує євроскептичні, антиіммігрантські партії в Німеччині та країнах ЄС. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що вона не може виключити втручання Росії у цьогорічні вибори.

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"Ми не можемо виключити, що операції, схожі на ті, що ми бачили у Сполучених Штатах, спробують вплинути на французьку виборчу систему", – заявив міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан в нещодавньому інтерв'ю. "Я закликаю всіх встановити найбільшу пильність", – додав він.

Один високопоставлений чиновник Європейського союзу, який відмовився назвати своє ім'я, сказав, що немає сумнівів у тому, що Москва підтримає крайньо-праві і популістські партій на виборах по всій Європі в 2017 році. Як приклад чиновник привів гучне "Ні" на нідерландському референдумі щодо ратифікації угоди про асоціацію з Україною.

"Ми бачимо дезінформаційні атаки перед кожним голосуванням, що представляє інтерес для Кремля", – сказало інше джерело ЄС. "Дуже часто (результат – ред.) голосування… виявляється на користь Кремля", – додав співрозмовник.

Як повідомляв УНІАН, найбільш авторитетний інститут зовнішньої політики Швеції заявив, що Росія використовувала підроблені новини, документи і дезінформацію в рамках скоординованої кампанії із впливу на громадську думку і процес прийняття рішень у скандинавській країні.