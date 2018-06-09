Росія в пітьмі економічної кризи

Експерти прогнозують катастрофу. Особливо постраждають міста з одним–двома підприємствами. «Це доволі страшна ситуація»...

Ще рано припускати, наскільки сильним виявиться удар світової кризи по економіках тих чи інших країн – про це можна буде точно сказати роки через три, або і п`ять. Утім, вже сьогодні зрозуміло, що найсильніше постраждають ті держави, економіка яких значною мірою залежить від експорту, особливо, сировинного.

Особливо «не пощастило» щодо цього Росії, експорт якої приблизно на 90% складається з сировини: нафти, природного газу, металу, лісу.

Промисловість Росії низько лягла, економіка в рецесії

Згідно з даними Росстату, обсяг промислового виробництва в РФ у жовтні 2008 року зріс лише на 0,6% в річному обчисленні проти 6,3% у вересні. А в листопаді промислове виробництво впало на 8,7%.

Виробництво скорочується практично по всіх галузях російської промисловості. В обробних виробництвах падіння досягло 10,3%, у виробництві та розподілі енергії, газу і води – 9,3%. Якщо не враховувати сезонний чинник, обробка скорочується вже три місяці поспіль: на 0,6% у вересні, на 3,2% в жовтні і на 8,5% в листопаді.

З огляду на таке різке падіння в промисловості російські експерти констатують «жорстку посадку» економіки і не беруться обговорювати джерела її відновлення.

Подібні оцінки озвучив і представник уряду Росії. За словами заступника глави Мінекономрозвитку РФ Андрія Клепача, в четвертому кварталі буде серйозне падіння промислового виробництва та економіки в цілому. «Рецесія почалася. Великий спад почався з жовтня і буде в листопаді-грудні», – повідомив чиновник.

Податкові збори в РФ скоротились удвічі, бюджет став дефіцитним

Мінфін Росії днями повідомив про різке скорочення доходів федерального бюджету в листопаді 2008 року. Федеральна податкова служба за минулий місяць зібрала вдвічі менше податків, ніж у жовтні, надходження від Федеральної митної служби скоротилися більш ніж на чверть.

У жовтні до федерального бюджету РФ надійшло 937 млрд. руб. доходів, а в листопаді — 571 млрд. руб. При цьому податкові збори впали більш ніж удвічі: з 437 млрд. руб. до 204 млрд. руб. Митна служба в листопаді зібрала на 26% менше – 347 млрд. руб. проти 470 млрд. руб. у жовтні.

Міністерство фінансів Росії не розкриває, за рахунок чого відбулося зниження, посилаючись на «оперативний характер» інформації. Заступник голови цього відомства Антон Силуанов повідомив лише про різке падіння надходжень з податку на прибуток. За його словами, в листопаді 2008-го вони становили 38% від рівня 2007-го.

Проте російські експерти без зусиль пояснюють причини такої сумної картини. Усе просто: прибуток по багатьох секторах змінився збитками, зниження кількості операцій неминуче зменшує нарахування ПДВ, а звільнення персоналу та зрізання зарплати одразу ж скорочують надходження від єдиного соціального податку і прибуткового податку.

А ситуація з митними платежами гранично ясна. За бюджетною статистикою, дві третини доходів митна служба збирає з експортерів нафти і нафтопродуктів. А ціни на нафту впали з липня більш ніж у 3 рази, що змушує російський уряд регулярно знижувати експортне мито на нафту (у жовтні воно було $372,2 з тонни, в листопаді – $287,3).

Через таке різке зниження податкових надходжень у листопаді в Росії утворився дефіцит бюджету. Як повідомив Мінфін, за 11 місяців 2008 року профіцит федерального бюджету Росії становив $99 млрд. А з урахуванням того, що за 10 місяців профіцит становив приблизно $100 млрд., дефіцит у листопаді дорівнює близько $1 млрд.

Валютні резерви тануть, рубль падає

Скорочення валютної виручки від експорту нафти, металів, мінеральних добрив і інших товарів, а також масовий відплив капіталу спричиили девальваційний тиск на рубль і призвели до стрімкого скорочення золотовалютних резервів Центробанку РФ.

На початок 2008 року об`єм золотовалютних резервів РФ був зафіксований на відмітці в $478,8 млрд. Аж до серпня міжнародні резерви неухильно росли, досягнувши до 8 серпня рекорд високої суми в $597,5 млрд. Проте вже з кінця вересня було відмічено скорочення фонду.

За жовтень резерви знизилися на $71,468 млрд. На 5 грудня об`єм міжнародного резервного фонду склав $437 млрд., зменшившись за один тиждень приблизно на $17 млрд.

Тим часом, російський рубль вже п`ятий місяць підряд демонструє падіння.

У четвер 11 грудня Банк «Росія» знову розширив технічний діапазон зміни вартості бівалютного кошика, що складається з $0,55 і 0,45 євро, внаслідок чого курс рубля до кошика впав при відкритті торгів на ММВБ приблизно на 30 копійок. Однопроцентне розширення коридору бівалютного кошика стало другим за грудень, а з початку серпня 2008 року котирування рубля до кошика втратили приблизно 8,3%.

При цьому трейдери роблять ставки на істотне падіння рубля наступного року, причому, на думку аналітиків, різке падіння може статися й раніше, повідомляє Dow Jones News. До таких прогнозів їх спонукає, зокрема, і недавнє зниження рейтингу Росії агентством S&P з ВВВ+ до рівня ВВВ.

Поки ж на ринку 12-місячних форвардів рубль оцінюється з 22-процентним зниженням проти кошика долар–євро, тримісячні форварди на рубль торгуються з пониженням на 9%, місячні – на 3%.

У 2009 році безробітними можуть стати 7 мільйонів росіян

Спад виробництва практично в усіх сферах російської економіки, природно, вже сьогодні позначається на зростанні кількості безробітних, а далі цей процес лише прискориться.

Наразі рівень безробіття в Росії знаходиться на рівні 6% економічно активного населення. Міністерство соцрозвитку РФ говорить про можливий рівень безробіття в 2009 році близько 10%. А за прогнозом Центру соціальної політики Інституту економіки Російської академії наук, безробіття в країні до кінця наступного року подвоїться і становитиме 10-12%.

Крім того, проблема зайнятості населення в Росії має свою специфіку. Зараз в РФ налічується 700 т.з. «мономіст» з єдиним діючим великим містоутворювальним підприємством. Саме такі міста і населені пункти перші постраждають від безробіття. Є чимало міст, які мають 2–3 підприємства, – вони також у групі ризику. Напевно спостерігатиметься різка диференціація: в якихось регіонах буде рівень безробіття в межах припустимого, десь буде вельми серйозне його перевищення.

«Перш за все, безробіття торкнеться окремих галузей економіки. Йдеться про машинобудування, металургію, будівництво. Це доволі страшна ситуація. Близько 7 млн. чоловік залишаться без постійного заробітку», – розповів керівник Центру соціальної політики Інституту економіки РАН Євген Гонтмахер.

В Україні ситуація не краща

Якщо до перелічених вище проблем додати ще високу інфляцію та недовіру росіян до національної валюти, що підганяє їх переводити рублеві депозити в долари і євро, то можна констатувати, що російська економіка сьогодні тріщить по всіх швах. Задля об`єктивності треба сказати, що хоча влада Росії і пізніше за український уряд публічно визнала саму кризу, але раніше заходилася з нею боротися.

В Україні ситуація у фінансовій сфері та економіці, мабуть, ніяк не краща, ніж у Росії. Зокрема, скорочення промислового виробництва у нас сягло в жовтні 19,8%, а в листопаді – 28,6% (листопад до жовтня – на 15,2%). Таке різке погіршення показників по промисловості стане причиною ще більшого порівняно з жовтнем падіння ВВП в листопаді (у жовтні – мінус 2,1%). Причому головним чинником зниження цих показників є скорочення металургійного експорту, а в листопаді минулого року, з яким іде порівняння, світові ціни на сталь були відносно низькими. Їх зростання почалося в грудні 2007 року і тривало до червня цього року, тому порівняння величини експорту і ВВП в наступні місяці з відповідними періодами минулого року може виявитися ще більш негативним (за рахунок зростання порівняльної бази).

Точних відомостей щодо бюджету в листопаді ще немає, але міністр фінансів України Віктор Пінзеник відкрито заявив минулого тижня, що уряд не має можливості покрити дефіцит бюджету-2008. За його словами, в жовтні, листопаді і грудні в Україні відбувається реальне зниження зростання ВВП. Враховуючи це, посилиться невиконання місцевих і центрального бюджету через те, що уряд не має можливості покрити дефіцит державного бюджету на 2008 рік, оскільки не існує доступу до ринків фінансування.

Такі туманні фрази міністра наштовхують на думку, що бюджетні показники листопада і грудня будуть вельми нерадісні.

Інфляція ж в Україні ще вища, ніж у Росії (за рік у Росії очікується близько 13%, в Україні – більше 20%). Гривня впала до долара набагато сильніше, ніж девальвував російський рубль. Не у виграші сьогодні Україна порівняно з Росією і по відносних темпах зростання кількості безробітних, і по багатьох інших соціально-економічних показниках. Але робити сьогодні прогнози про те, яку з двох країн криза вдарить болісніше і яка з них швидше впорається з економічними потрясіннями, вельми складно.

Є підстави вважати, що Кремль для уникнення руйнівних соціальних потрясінь зробить чергову спробу «перемикання» уваги громадськості на зовнішнього ворога. Хто ним стане, неважко здогадатися. Але це тема окремої статті.

Юрій Глухов