У Росії прогнозують промислову катастрофу

Сьогодні Росстат опублікував дані про масштаби скорочення промислового виробництва в листопаді 2008 року. За цей період воно впало на 8,7%. Враховуючи, що, за останніми оцінками Мінекономіки, в 2008 році промислове виробництво має зрости всього на 1,9%, в грудні 2008 року масштаби обвалу промисловості збільшаться більш ніж удвічі і складуть 19%.

Як передає RBC з посиланням на газету, "Коммерсант`", а також на Росстат, якщо листопадові дані не завищені, попереду промислова катастрофа, яка перевершить по масштабах кризу 1998–1999 років. Втім, аналітики лише констатують "жорстку посадку" економіки і не беруться обговорювати джерела її відновлення.

Виробництво скорочується повсюдно. В обробних підприємствах виробництва падіння склало 10,3%, у виробництві і розподілі енергії, газу і води – 9,3%. Якщо не враховувати сезонний чинник, обробка скорочується вже три місяці поспіль: на 0,6% у вересні, на 3,2% в жовтні і на 8,5% в листопаді.

Джерело видання в Білому домі (Росія) додало, що в листопаді 2008 року в порівнянні з листопадом 2007 року виробництво коксу, целюлози, міндобрив і готового прокату чорних металів, а також "деяких видів машино- і верстатобудування" скоротилося більш ніж на 30%. "Помітне зростання показали тільки сектори, зав`язані на держзамовленні: виробництво тепловозів і генераторів до турбін", – відзначило джерело.

Вкрай негативну ситуацію в промисловості ілюструють і дані Росстату про ціни виробників. У листопаді 2008 року індекс цін виробників впав на 8,4%, після зниження на 6% в жовтні і 5% у вересні. Це максимальне падіння промислових цін за місяць за всю сучасну історію Росії. Тільки за вересень-листопад дефляція в промисловості склала 18,7%. Вже неодноразово писалося про те, що таке різке скорочення цін виробників у Росії пояснюється не тільки загальносвітовим падінням цін на сировину і ресурси, але й тим, що за відсутності попиту на вироблену продукцію підприємства працюють "на склад". Це скорочує цифри падіння промвиробництва, що не відображають зараз повної картини обвалу промисловості в листопаді 2008 року. Це доводять і дані Росстату: у листопаді вперше подешевшала продукція харчової промисловості.