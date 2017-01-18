Санкції проти РФ повинні залишатися чинними - номінант Трампа на посаду посла США в ООН

Номінант обраного президента США Дональда Трампа на посаду посла США при ООН, колишній губернатор штату Південна Кароліна Ніккі Гейлі заявляє, що запроваджені санкції проти РФ через незаконну анексію Криму та вторгнення на Донбас повинні залишатися чинними до того часу, поки Росія не змінить свою поведінку.

Про це Гейлі сказала під час слухань у комітеті Сенату США із закордонних справ щодо затвердження її кандидатури на посаду посла США при ООН.

«Я думаю, що Росія повинна показати позитивні дії перед тим, як ми скасуємо будь-які санкції стосовно Росії», – заявила Гейлі.

При цьому сенатор Бен Кардін запитав її, чи підтримує вона запровадження додаткових санкцій, якщо Росія не змінить своєї поведінки.

«Те, що я вважаю важливим – що ми зустрінемося разом із радою національної безпеки й обраним президентом, і ми приймемо план щодо Росії», – наголосила Гейлі.

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У цьому зв’язку вона зазначила, що цей план міститиме розуміння «що ми очікуємо від них (від росіян – УНІАН), що ми робитимемо в міру подальшого просування, які порушення призвели б до додаткових санкцій».

Вона сказала, що «коли ми говоримо про це, ми повинні робити це, і в подальшому реалізувати це».

Разом із тим вона наголосила, що чинні санкції повинні залишатися чинними. «І я не думаю, що вони повинні бути скасовані, якщо ми не побачимо рішучі зміни з боку російського уряду», – наголосила Гейлі.

Також вона погодилася, що Росія вчинила воєнні злочини, коли здійснювала повітряні удари по цивільних громадянах та шпиталях у сирійському Алеппо.

Раніше, номінант обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на посаду посла США при Організації Об’єднаних Націй, колишній губернатор штату Південна Кароліна Ніккі Гейлі заявляла, що США не можуть довіряти Росії та не можуть погодитися з анексією Криму.