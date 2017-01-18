Рада може звернутися в ОБСЄ з проханням не визнавати звіт місії по "виборам" в Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила з трибуни парламенту.

Вона зазначила, що наприкінці грудня було оприлюднено офіційний звіт місії ОБСЄ щодо оцінки голосування в РФ на виборах до Держдуми.

За словами Геращенко, неприпустимим є те, що в даному звіті “немає жодного слова про те, що вибори в окупованому Криму проходили із порушенням стандартів”.

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“У звіті зазначається, що чотири депутати Держдуми РФ просто були обрані у виборчих округах, сформованих на території Кримського півострова”, - сказала перший віце-спікер.

При цьому, за її словами, у звіті «чесно визнано», що спостерігачі місії не були присутніми і не могли спостерігати за виборами в Криму у зв’язку з відсутністю консенсусу між країнами-членами ОБСЄ щодо статусу Криму та виборчих округів, утворених на його території.

Геращенко підкреслила, що профільні комітети парламенту — з питань європейської інтеграції та у закордонних справах – мають підготувати заяву від імені Верховної Ради до всіх країн-членів ОБСЄ з тим, щоб завтра парламент міг її ухвалити.

Геращенко підкреслила, що в цій заяві Верховна Рада має закликати ОБСЄ визнати даний звіт таким, що не відповідає дійсності.

“Адже немає жодної європейської країни, яка би визнала анексію Криму, а ми бачимо, що через такі звіти відбувається повзуча спроба визнати анексію Криму”, - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня «на виборах» до Держдуми РФ у Криму було обрано 8 депутатів. Так званими «депутатами Держдуми» від Криму стали шестеро кандидатів від партії "Єдина Росія". За партійними списками пройшли самопроголошені віце-прем'єр-міністри Криму Михайло Шеремет і Руслан Бальбек, а також прокурор Наталія Поклонська. Водночас Сергій Аксьонов, який очолював список "Єдиної Росії" на півострові, від депутатського мандата відмовився. Ще четверо осіб "обрано" в одномандатних округах: Андрій Козенко, Костянтин Бахарєв, Світлана Савченко, Дмитро Бєлік. Усі вони також представляють "Єдину Росію".

Україна, ЄС та США засудили організацію окупаційною владою на українському півострові незаконного голосування 18 вересня 2016 року та запровадили санкції проти тих, хто був обраний та брав участь у «виборах».