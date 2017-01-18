Номінант Трампа на посаду посла в ООН: США не можуть довіряти РФ та погодитися з агресією в Україні

Номінант обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на посаду посла США при Організації Об’єднаних Націй, колишній губернатор штату Південна Кароліна Ніккі Гейлі заявляє, що США не можуть довіряти Росії та не можуть погодитися з анексією Криму.

Про це Гейлі сказала під час слухань у Комітеті Сенату США із закордонних справ щодо затвердження її кандидатури на посаду посла США при ООН.

“Росія продовжуватиме займати передові позиції з багатьох питань, з якими нам доведеться мати справу. Але я скажу вам, що Росія зараз намагається показувати свої м’язи. Це те, що вони роблять. І я вважаю, що ми завжди повинні бути обережними. Я не думаю, що ми можемо довіряти їм”, - наголосила Гейлі.

При цьому вона зазначила, що Росія безсумнівно вчинила “жахливі злочини”, якщо брати до уваги ситуацію у Сирії.

Також Гейлі звернула увагу на співпрацю Росії з Іраном, але не уточнила деталей.

Читайте такожПорошенко закликав Росію вивести війська з України та пояснив, навіщо Київ подав позов проти РФ до суду ООН

“І я думаю, що у відповідь ми повинні бути дуже стійкими та покажемо їм, якою ця нова Адміністрація буде. І це буде Америка, яка демонструє саме те, що відстоює, що підтримує, проти чого виступає”, - заявила Гейлі.

Вона додала, що Росії треба показати, яким чином США продовжуватимуть реалізувати цю політику.

“І я вважаю, що нам треба дати їм зрозуміти, що ми не підтримуємо те, що сталося в Україні та у Криму, і що відбувається у Сирії”, - заявила Гейлі.

При цьому вона зауважила, “ми також збираємось сказати, що потребуємо їх допомоги у ситуації з “Ісламською державою” у Сирії та Іраку і у зв’язку з іншими загрозами, які всі ми поділяємо, щодо яких ми повинні просуватися далі”.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними американських ЗМІ, Гейлі є донькою іммігрантів з Індії і раніше вона критикувала Трампа.