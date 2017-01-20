Після інавгурації Трампа Обама із дружиною полетіли до Каліфорнії
23:43, 20 січня 2017Світ
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Колишній президент США Барак Обама разом із дружиною Мішель після інавгурації Дональда Трампа відлетів із Вашингтона в Каліфорнію.
REUTERS
Про це повідомляє ТСН з посиланням на ABCnews.
Після інавгурації Дональда Трампа родина Обами вийшла з будівлі Капітолію і вирушила на авіабазу Ендрюс, де 44-й президент США виступив із прощальною промовою перед друзями, помічниками та членами колишньої адміністрації Білого дому.
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Потім Барак Обама разом з дружиною сів у вертоліт та відлетів у Палм-Спрінгс, Каліфорнія.
Замість гучної промови для жителів США, Обама просто подякував американського народу. Також він зізнався, що відчуває ностальгію.
Як повідомляв УНІАН, 20 січня Дональд Трамп склав присягу і офіційно став 45-м президентом Сполучених Штатів Америки.
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