Після інавгурації Трампа Обама із дружиною полетіли до Каліфорнії

Про це повідомляє ТСН з посиланням на ABCnews.

Після інавгурації Дональда Трампа родина Обами вийшла з будівлі Капітолію і вирушила на авіабазу Ендрюс, де 44-й президент США виступив із прощальною промовою перед друзями, помічниками та членами колишньої адміністрації Білого дому.

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Потім Барак Обама разом з дружиною сів у вертоліт та відлетів у Палм-Спрінгс, Каліфорнія.

Замість гучної промови для жителів США, Обама просто подякував американського народу. Також він зізнався, що відчуває ностальгію.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня Дональд Трамп склав присягу і офіційно став 45-м президентом Сполучених Штатів Америки.