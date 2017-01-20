Трамп провів зустріч з Обамою у Білому домі (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, пряма трансляція інавгураційних заходів транслюється по американському телебаченню.

Обама разом зі своєю дружиною Мішель зустріли на ганку Білого Дому Трампа та його дружину Меланію.

Після прибуття кортежу Трампа до Білого Дому, Обама з посмішкою на обличчі запитав у подружжя Трампа, як у них справи. Після вітання Меланія Трамп подарувала Мішель Обамі запакований подарунок.

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Також можна було почути, як Обама запитав Трампа про церковну службу у Єпископальній церкві Святого Іоанна і запропонував слідувати протоколу. Зокрема, вони вчотирьох зробили спільне фото на згадку.

Очікується, що під час зустрічі президентське подружжя питиме каву або чай.

Також у Білому Домі віце-президент Джозеф Байден та його дружина Джилл зустріли обраного віце-президента Майка Пенса та його дружину Карен.

Раніше Трамп разом з родиною відвідав церковну службу у церкві Святого Іоанна у Вашингтоні.