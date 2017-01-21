ООН: переговори щодо Сирії в Астані не можуть бути окремою ініціативою

В ООН направили свого представника Стеффана де Містуру на переговори щодо Сирії, які розпочинаються 23 січня в Астані, передає Радіо Свобода.

19 січня Державний департамент США повідомив, що у Вашингтоні отримали запрошення на участь у мирних переговорах щодо Сирії, які мають відбутися у столиці Казахстану, і розглядають його.

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Москва й Анкара були посередниками в досягненні угоди про припинення вогню між силами Асад і повстанськими групами в кінці грудня, але насильство триває, особливо навколо столиці Сирії, Дамаска.

Повстанські групи, які мають взяти участь у мирних переговорах, кажуть, що будуть обговорювати тільки підтримання нестійкого перемир’я і поліпшення доступу гуманітарної допомоги.

Росія, Іран і Туреччина просували ідею сирійських мирних переговорів після того, як сирійські урядові війська минулого місяця взяли під контроль Алеппо, що більшу частину конфлікту в Сирії було оплотом повстанців.