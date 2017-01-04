Переговори щодо Сирії пройдуть в Астані 23 січня - голова МЗС Туреччини
Також Туреччина застерігає від можливого провалу мирного процесу, ймовірно, посилаючись на недавні заяви опозиційних режимові Асада повстанців про порушення військовими режиму тиші.
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що переговори про мирне врегулювання війни в Сирії відбудуться 23 січня в Астані (Казахстан).
Про це передає Deutsche Welle.
"Ми напружено будемо працювати заради політичного рішення", - заявив Чавушоглу.
Також він сказав, що війська президента Сирії Башара аль-Асада повинні дотримуватися перемир'я так само, як і бойовики-шиїти, яких підтримує Іран і які виступають на стороні Асада.
Разом з тим Туреччина застерігає від можливого провалу мирного процесу, ймовірно, посилаючись на недавні заяви опозиційних режимові Асада повстанців про порушення військовими режиму тиші.
"Якщо ми не зупинимо збільшення порушень (перемир'я), процес в Астані може провалитися", - заявив турецький міністр.
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Туреччина найближчим часом очікує прибуття в Анкару російських експертів для підготовки до переговорів. В кінці 2016 року Росія спільно з турецькою стороною виступила гарантом перемир'я в Сирії, введеного з 30 грудня, проте режим тиші неодноразово порушували сирійські урядові війська, з-за чого частина повстанців заявила про припинення підготовки до мирних переговорів.
Москва і Тегеран є близькими прихильниками Башара аль-Асада, сприяючи збереженню його режиму військовими методами. Анкара ж надає допомогу опозиційним силам в боротьбі проти джихадистів, одночасно протидіючи загонам курдських повстанців.