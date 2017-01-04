Переговори щодо Сирії пройдуть в Астані 23 січня - голова МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що переговори про мирне врегулювання війни в Сирії відбудуться 23 січня в Астані (Казахстан).

Про це передає Deutsche Welle.

"Ми напружено будемо працювати заради політичного рішення", - заявив Чавушоглу.

Також він сказав, що війська президента Сирії Башара аль-Асада повинні дотримуватися перемир'я так само, як і бойовики-шиїти, яких підтримує Іран і які виступають на стороні Асада.

Разом з тим Туреччина застерігає від можливого провалу мирного процесу, ймовірно, посилаючись на недавні заяви опозиційних режимові Асада повстанців про порушення військовими режиму тиші.

"Якщо ми не зупинимо збільшення порушень (перемир'я), процес в Астані може провалитися", - заявив турецький міністр.

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Туреччина найближчим часом очікує прибуття в Анкару російських експертів для підготовки до переговорів. В кінці 2016 року Росія спільно з турецькою стороною виступила гарантом перемир'я в Сирії, введеного з 30 грудня, проте режим тиші неодноразово порушували сирійські урядові війська, з-за чого частина повстанців заявила про припинення підготовки до мирних переговорів.

Москва і Тегеран є близькими прихильниками Башара аль-Асада, сприяючи збереженню його режиму військовими методами. Анкара ж надає допомогу опозиційним силам в боротьбі проти джихадистів, одночасно протидіючи загонам курдських повстанців.