У США розглядають запрошення на переговори щодо Сирії

Про це з посиланням на агенцію Reuters повідомляє Радіо Свобода.

Джерело у Державному департаменті США повідомило, що Вашингтон отримав запрошення, тепер вивчає його.

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Президент Сирії Башар Асад заявляє, що на мирних переговорах у столиці Казахстану наступного тижня сторони зосередяться на гарантуванні припинення бойових дій у Сирії, щоб дозволити доступ гуманітарної допомоги по всій країні. Як заявив Асад в інтерв’ю японському телебаченню, незрозуміло, чи буде політичний діалог на зустрічі, «оскільки неясно, хто братиме в ній участь».

Переговори заплановані на 23 січня в Астані.

Москва й Анкара були посередниками в досягненні угоди про припинення вогню між силами Асад і повстанськими групами в кінці грудня, але насильство триває, особливо навколо столиці Сирії, Дамаска.

Повстанські групи, які мають взяти участь у мирних переговорах, кажуть, що будуть обговорювати тільки підтримання нестійкого перемир’я і поліпшення доступу гуманітарної допомоги.

Росія, Іран і Туреччина просували ідею сирійських мирних переговорів після того, як сирійські урядові війська минулого місяця взяли під контроль Алеппо, що більшу частину конфлікту в Сирії було оплотом повстанців.

Іран і Росія є ключовими прихильниками президента Сирії Башара Асада у громадянській війні, в той час як Туреччина підтримує повстанські групи.