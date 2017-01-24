Делегація РФ заявила про "народження" нового процесу в Астані щодо сирійського питання

Про це пише Reuters.

"Не дивлячись на те, що багато часу витрачається на узгодження комюніке, нам вдалося народити процес Астани", – заявив журналістам російський представник.

За його словами, Росія, Туреччина та Іран, як гаранти угоди про створення механізму припинення вогню, тепер будуть тісно співпрацювати для його реалізації.

Також він зазначив, що новий формат є доповненням до Женевського.

"Будуть якісь припущення, що Астана розглядається як замінник Женевського процесу. Це не так. - Астана (переговори) є доповненням до Женеви", – сказав він, додавши, що інші групи можуть приєднатися до цього процесу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 січня, сторони переговорів в Астані домовилися протистояти спробам порушити режим припинення вогню в Сирії.

Як зазначає "Анадолу", представник сирійської опозиції Усама Абу-Зейд, що бере участь у переговорах в Астані, повідомив, що Росія пообіцяла противникам режиму Башара Асада забезпечити дотримання режиму припинення вогню в Сирії.

При цьому посол Сирії при ООН Башар аль-Джафарі, який очолював урядову делегацію на переговорах в Астані, заявив, що наступ урядових і союзних військ триватиме, оскільки "терористичні групи" контролюють Айн аль-Фіджех, який є основним джерелом води для столиці Дамаску.