Війська Асада попри домовленості продовжують наступ на позиції повстанців біля Дамаску

Про це повідомляє The Associated Press.

Він звинуватив начебто пов’язану з Аль-Каїдою групу у використанні води в якості зброї. Повстанці, у свою чергу, заперечують зв’язки з Аль-Каїдою групи, яка знаходиться в цьому районі, і попросили включити її в угоду про припинення вогню.

Читайте такожВ Астані відновилися переговори з урегулювання конфлікту в Сирії

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини підтвердив, що у вівторок продовжуються зіткнення у районі Айн аль-Фіджех.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 січня, сторони переговорів в Астані домовилися протистояти спробам порушити режим припинення вогню в Сирії.

Як зазначає "Анадолу", представник сирійської опозиції Усама Абу-Зейд, що бере участь у переговорах в Астані, повідомив, що Росія пообіцяла противникам режиму Башара Асада забезпечити дотримання режиму припинення вогню в Сирії.