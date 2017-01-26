НАТО втричі збільшує інвестиції у польську оборонку - ЗМІ

НАТО у 2017 році інвестує у посилення польської армії 50 мільйонів євро. Про це з посиланням на Rzeczpospolita повідомляє "Європейська правда".

Читайте такожThe Guardian знайшла схожість у заявах Трампа та Кім Чен Ина

"Цього року розмір інвестицій, пов'язаних із зміцненням армії Польщі, що фінансуються в рамках Програми Інвестицій НАТО (NSIP – NATO Security Investment Programme – ред.) становить 231,5 млн злотих (приблизно 50 млн євро – ред.)", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що близько 35% коштів надходить з державного бюджету, а решту становлять надходження з бюджету НАТО, який формується за рахунок внесків країн-членів.

"Частка Польщі становить близько 2,5% держбюджету. Загалом у цьому році Польща внесок у загальний бюджет НАТО становить 83 млн злотих", – повідомляє видання.

Видання відзначає, що ця сума набагато більша розміру фінансування, наданого протягом минулих років.

"Для порівняння: у 2016 році на ці цілі пішло 69,4 млн злотих, а в 2015 – 119,4 млн злотих", – повідомляє видання.

Цього року кошти НАТО будуть витрачені переважно на будівництво паливних складів, модернізацію військових аеропортів, а також систем, пов'язаних з протиповітряною обороною Польщі та управління флотом.

Крім того, значні кошти будуть спрямовані на зміцнення підрозділів НАТО, розташованих в Бидгощі.

Мова йде про будівництво об'єктів, оснащених спеціалізованим обладнанням для батальйону зв'язку НАТО, Навчального центру об'єднаних сил НАТО та Інтеграційної групи НАТО в Польщі.