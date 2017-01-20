Витрати Німеччини на оборону збільшені, але не доведені до необхідних НАТО

Як планується, Німеччина витратить цього року 37 млрд євро, що становить лише 1,2% ВВП, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Згідно з оцінками альянсу, тільки п'ять членів НАТО зможуть виконати вимогу про збільшення витрат на оборону до 2% ВВП: це США, Велика Британія, Греція, Польща та Естонія.

Читайте такожГенсек НАТО впевнений, що і за Трампа США залишаться сильним партнером для союзників

Раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав країни, що входять в альянс, прагнути до збільшення витрат на оборону до 2% ВВП.

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйєн, оголошуючи про рішення підвищити витрати на оборону, підкреслила, що Німеччина "рухається в правильному напрямку", однак не може різко збільшити витрати на військові потреби за один рік.

Про збільшення військових витрат раніше також оголосив ще ряд країн-членів НАТО.