Голова МЗС Британії допустив зміну позиції щодо Асада і співпрацю з РФ у Сирії

Про це заявив глава МЗС Британії Борис Джонсон, пише Європейська правда з посиланням на The Guardian. Британське видання назвало це драматичним поворотом політики Британії, яка з перших днів громадянської війни в Сирії наполягала на відході Асада.

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За словами Джонсона, вступ на посаду нового президента США означає потребу для всіх сторін переглянути свої підходи у Сирії.

"Ми вважаємо, що Башар аль-Асад повинен піти, це наша давня позиція" - сказав міністр, зазначивши, що країна відкрита до змін.

"Я маю бути реалістом щодо того, як змінився ландшафт і може бути нам доведеться подумати знову, як впоратися з цим – додав Джонсон.

Він також заявив про умовну можливість співпраці Британії і Росії у Сирії, - заява, зазначає The Guardian, немислима ще кілька тижнів тому.

"Якщо є можливість домовленості з Росією, яка забезпечить можливість Асаду рухатися в бік виходу (з конфлікту) та зменшить вплив Ірану в регіоні за рахунок усунення Асада і одночасно дозволить нам об'єднатися з росіянами в боротьбі з ІДІЛ, щоб стерти її з лиця землі, то це може стати тим шляхом, по якому можна рухатися вперед", - заявив Джонсон.