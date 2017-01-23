США готові до взаємодії з РФ у боротьбі з "Ісламською державою" - речник Білого Дому

Про це заявив прес-секретар Білого Дому Шон Спайсер на першому повноцінному брифінгу для представників ЗМІ, трансляція якого відбувалася на телеканалі CBS News.

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"Президент був дуже чітким - він збирається співпрацювати з будь-якою країною, яка поділяє наші інтереси у перемозі над "Ісламською державою" в Іраку та Сирії, не тільки на фронті національної безпеки, а й на економічному фронті", - зазначив Спайсер.

Відповідаючи на уточнююче питання щодо можливості спільних військових дій з РФ у боротьбі з "Ісламською державою" у Сирії, прес-секретар сказав, що на його думку, "якщо існує спосіб побороти "Ісламську державу" з будь-якою країною, чи це буде Росія, чи хтось інший, і ми матимемо спільні національні інтереси у цьому - впевнений, ми cкористаємося цим".