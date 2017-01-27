Лукашенко зробив несподівану заяву: заговорив про війну у "братній Україні"

Про це заявив білоруський президент Олександр Лукашенко, йдеться у повідомленні його прес-служби.

"Нам незалежність дуже дешево дісталася: всі народи воювали, сьогодні воює наша братська Україна. Нам не можна допустити того, щоб воювати. Ми народ миролюбний", - зазначив він.

Він наголосив, що не можна допустити війни у Білорусі, назвавши білорусів миролюбним народом.

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Також Лукашенко зазначив, що боротьба білорусів за незалежність відбувається не у військовій або політичній сфері, а в економічній, і назвав це позитивним.

"Головний напрямок нашої боротьби за незалежність проходить через економіку - не у військовій сфері, не у політичній", - сказав він.

Раніше Лукашенко порадив російському лідерові Володимиру Путіну помиритися з Україною і запропонував свої послуги як посередника.

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт Олексій Арестович заявляв, що Росія влітку 2017-го року в рамках навчань введе свої війська в Білорусь і, швидше за все, залишить там деякі підрозділи.