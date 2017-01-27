У Кремлі розкрили деталі завтрашньої телефонної розмови Путіна і Трампа

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента РФ Дмитро Пєсков.

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Зокрема, він підтвердив, що на суботу, 28 січня, заплановано першу телефонну розмову Путіна і Трампа. "Інформацію, яку поширили ЗМІ у США, про те, що на ці вихідні запланована телефонна розмова президентів Росії і США, я підтверджую. Дійсно, на суботу запланована телефонна розмова. Це буде вечір по Москві", - додав він.

На запитання, чи буде обговорюватися конфлікт в Україні, Пєсков відповів: "Це перший телефонний контакт вже після вступу на посаду президента Трампа, тому, безумовно, очікувати від такого телефонної розмови субстантивних контактів по всьому периметру навряд чи доводиться. Подивимося, давайте просто наберемося терпіння. Ми дамо повідомлення про результати цієї розмови".

За його словами, під час розмови Путін привітає Трампа зі вступом на посаду, а також обговорить двосторонні відносини.

Крім того, Пєсков сказав, що в Кремлі невідомо про намір нової адміністрації США зняти санкції з РФ, про що повідомили деякі ЗМІ з посиланням на джерела.

Раніше телеканал CNN з посиланням на представника адміністрації Трампа повідомив, що телефонну розмову лідерів США і Росії заплановано на 28 січня.