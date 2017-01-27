Меркель і Олланд визнали розбіжності у поглядах з людьми Трампа з питань торгівлі та безпеки

15:02, 27 січня 2017
Світ
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Президент Франції Франсуа Олланд вважає, що адміністрація нового президента США Дональда Трампа представляє "виклик" для Європи.

REUTERS

Про це заявив президент Франції Франсуа Олланд в п'ятницю на спільній прес-конференції з німецьким лідером Ангелою Меркель в Берліні, повідомляє CNN.

"Є проблеми, пов'язані з новою адміністрацією США, щодо торгових правил, щодо конфліктів в світі", - сказав він.

«Звичайно, ми повинні говорити з Дональдом Трампом, оскільки він був обраний американцями президентом», - додав він. 

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"Але ми повинні робити це з європейської точки зору і просувати наші інтереси і цінності. Ось чому так важливо не тільки розмовляти один з одним, але і зібратися разом", - зазначив Олланд.

У тому ж дусі висловилася і канцлер ФРН Ангела Меркель, яка також стурбована останніми подіями в США.

"Ми бачимо, що загальна структура, в якій ми працюємо в світі радикально і швидко змінюється, і ми повинні вирішувати ці нові проблеми з точки зору захисту вільного суспільства", - цитує Меркель Le Figaro.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня в Парижі перед послом США Джейн Хартлі, яка пішла з посади після інавгурації Трампа, президент Франції Франсуа Олланд відповів на критику обраного президента США на адресу Євросоюзу, заявивши, що ЄС «не вимагає зовнішніх радників» щодо своїх внутрішніх справ. 

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Теги: #Трамп#Меркель#Олланд