У Польщі вперше представлять базу даних про катів Освенцима

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

База даних містить 8,5 тисяч імен есесівців, які служили в концтаборі в період з моменту його заснування до ліквідації.

«Це єдина в Польщі, і, ймовірно, перша в світі база даних інформації про людей, які становили персонал табору смерті», - заявила прес-секретар краківського відділення ІНП Дорота Корохода.

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Крім прізвищ у підготовлених до публікації документах містяться і інші персональні дані: дати і місця народження, особисті номери, роки служби в Освенцімі, освіта, громадянство. Крім того, в деяких досьє збереглися фотографії наглядачів, а також матеріали судових справ проти тих, хто був знайдений після війни. Як стверджують укладачі списку, кілька його фігурантів живі досі.

Більша частина персоналу концтабору були німцями, проте, крім них служили наглядачами громадяни окупованих або країн-сателітів Третього рейху - Румунії, Словаччини та Угорщини.

Як пише видання, прокурори, розслідують вчинені в Освенцімі злочини неодноразово підкреслювали, що база даних, яку польські ЗМІ вже назвали «списком катів», є інформативною, а не оціночної.

Публікація бази даних намічена на понеділок, 30 січня.

Комплекс Аушвіц-Біркенау (Освенцім) існував довше інших концентраційних таборів. Він був заснований в 1940 році і звільнений Червоною армією 27 січня 1945 року. Будучи найбільшим нацистським табором, він став одним з головних символів голокосту. За п'ять років існування в Освенцімі загинуло близько 1,4 млн людей, з них 1,1 млн - євреї.