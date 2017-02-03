Президент Польщі нагадав Росії, що вона повинна повернути Варшаві та Україні

Про це президент Польщі заявив в ефірі телеканалу TVP1, повідомляє Польське радіо.

"Це очевидне і явне порушення міжнародного права. У зв’язку з тим, що я сказав, ми очікуємо дотримання міжнародного права, яке є гарантією миру", – наголосив Дуда.

Президент наголосив, що Польща підтримує всі кроки, які сприяють завершенню війни в Україні й рішуче виступає проти "будь-яких провокацій".

Дуда також сказав, що Польща є таким самим членом НАТО, як і інші держави Альянсу. "Хочемо мати справжні гарантії безпеки, а не тільки на папері, передбачені статтею 5 (Північноатлантичного договору про колективну оборону). Справжньою гарантією безпеки є присутність сил Північноатлантичного альянсу в нашій країні й цього ми прагнули, приймаючи постанови попереднього саміту НАТО. Цієї мети вдалося досягти", – зазначив президент Польщі.

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У понеділок, 30 січня, глава польської держави відвідав місто Жаґань у західній Польщі, де розташовується частина важкої танкової бригади США. Там Дуда слідкував за відкриттям польсько-американських військових вишколів.

На переконання президента, безпеку формує сила, а не договори. Він додав, що нині ведеться колосальна робота у зв’язку із втіленням у життя постанов саміту НАТО у Варшаві, тобто присутності союзницьких сил у Польщі. "Коли мене питають, для чого це Вам, я відповідаю: для того, що ми вже багато років із НАТО, але не маємо відчуття, що НАТО з нами", – сказав Дуда.

Перший контингент американських військ прибув до Польщі на початку січня 2017 року. Більшість сил розташовані в Жаґані, де також розгорнуто командування важкої танкової бригади США. Разом з американськими солдатами до Польщі доставили танки Abrams, бойові машини піхоти Bradley та артилерійські системи Paladin.

У цілому бронетанкова бригада буде налічувати 3,5 тис. солдатів. Крім Жаґаня, військові будуть розташовані в місцевостях Свєнтошув, Сквєжин та Болєславець.