До Німеччини прибули американські танки для Польщі та країн Балтії

Про це повідомляє Русская служба ВВС.

Наголошується, що це найбільша відправка американської бронетанкової бригади в Європу з часів закінчення холодної війни.

У найближчі дні військова техніка буде транспортована залізницею з Німеччини до місць дислокації в Польщі та країнах Балтії.

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За даними Deutsche Welle, для цього бундесверу буде потрібно понад 900 вагонів і платформ.

В Німеччину також прибудуть 3500 американських військовослужбовців 4-ї піхотної дивізії з військової бази Форт Карсон в штаті Колорадо.

Крім того, США, Британія, Німеччина і Канада направлять в цьому році в Естонію, Латвію, Литву і Польщу чотири батальйони - по одному в кожній з країн - загальною чисельністю 4000 чоловік.

Розміщення сил НАТО у Східній Європі - частина програми Північноатлантичного альянсу, спрямованої на стримування можливої агресії з боку Росії.

Росія неодноразово виступала проти розширення присутності НАТО в Східній Європі, поступово нарощуючи при цьому власну військову присутність біля кордонів з країнами Балтії.

За оцінками НАТО, чисельність російських військ, зосереджених на західному кордоні Росії, становить приблизно 330 тисяч осіб.