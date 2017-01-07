До Німеччини прибули американські танки для Польщі та країн Балтії
У німецькому порту Бремерхафен йде розвантаження сотень танків, самохідних гаубиць та інших військових машин, які прибули до Німеччини морем із США.
Про це повідомляє Русская служба ВВС.
Наголошується, що це найбільша відправка американської бронетанкової бригади в Європу з часів закінчення холодної війни.
У найближчі дні військова техніка буде транспортована залізницею з Німеччини до місць дислокації в Польщі та країнах Балтії.
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За даними Deutsche Welle, для цього бундесверу буде потрібно понад 900 вагонів і платформ.
В Німеччину також прибудуть 3500 американських військовослужбовців 4-ї піхотної дивізії з військової бази Форт Карсон в штаті Колорадо.
Крім того, США, Британія, Німеччина і Канада направлять в цьому році в Естонію, Латвію, Литву і Польщу чотири батальйони - по одному в кожній з країн - загальною чисельністю 4000 чоловік.
Розміщення сил НАТО у Східній Європі - частина програми Північноатлантичного альянсу, спрямованої на стримування можливої агресії з боку Росії.
Росія неодноразово виступала проти розширення присутності НАТО в Східній Європі, поступово нарощуючи при цьому власну військову присутність біля кордонів з країнами Балтії.
За оцінками НАТО, чисельність російських військ, зосереджених на західному кордоні Росії, становить приблизно 330 тисяч осіб.