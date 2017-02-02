Постпред США при ООН запевнила, що Вашингтон не визнає анексію Криму - Єльченко
Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі запевнила свого українського колегу Володимира Єльченка, що адміністрація президента Дональда Трампа не визнає відокремлення Криму від України та його входження до складу РФ.
За словами Єльченка, бесіда з Хейлі відбулася "кілька днів назад" і справила на нього дуже хороше враження", передає ТАСС.
"Вона підтвердила самі базові речі, які стосуються політики США щодо України, те, що вони повністю підтримують нашу територіальну цілісність", - сказав дипломат журналістам.
Читайте такожРадбез ООН завтра проведе засідання у зв’язку із загостренням ситуації на Донбасі
Єльченко розповів, що в ході дискусії з Хейлі обговорювалися і двосторонні відносини між США і Росією, які, за його словами, "не будуть вестися на шкоду Україні".
Дипломат зазначив, що пропрацював у Нью-Йорку багато років і "пережив чотири або п'ять змін адміністрації США від однієї партії до іншої", і позиція Вашингтона по відношенню до незалежної України залишалася незмінною.
"Іноді здавалося, що республіканські адміністрації були навіть більш позитивними по відношенню до України, ніж демократи", - сказав він, коментуючи можливу зміну курсу у Вашингтоні.
Як повідомляв УНІАН, після початку головування України в Раді безпеки ООН 1 лютого президент Петро Порошенко заявив, що Київ буде використовувати кожну можливість для захисту від збройної агресії Російської Федерації.