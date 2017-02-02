Постпред США при ООН запевнила, що Вашингтон не визнає анексію Криму - Єльченко

За словами Єльченка, бесіда з Хейлі відбулася "кілька днів назад" і справила на нього дуже хороше враження", передає ТАСС.

"Вона підтвердила самі базові речі, які стосуються політики США щодо України, те, що вони повністю підтримують нашу територіальну цілісність", - сказав дипломат журналістам.

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Єльченко розповів, що в ході дискусії з Хейлі обговорювалися і двосторонні відносини між США і Росією, які, за його словами, "не будуть вестися на шкоду Україні".

Дипломат зазначив, що пропрацював у Нью-Йорку багато років і "пережив чотири або п'ять змін адміністрації США від однієї партії до іншої", і позиція Вашингтона по відношенню до незалежної України залишалася незмінною.

"Іноді здавалося, що республіканські адміністрації були навіть більш позитивними по відношенню до України, ніж демократи", - сказав він, коментуючи можливу зміну курсу у Вашингтоні.

Як повідомляв УНІАН, після початку головування України в Раді безпеки ООН 1 лютого президент Петро Порошенко заявив, що Київ буде використовувати кожну можливість для захисту від збройної агресії Російської Федерації.