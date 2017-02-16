Трамп назвав причину відставки радника з нацбезпеки Флінна

Як повідомляє Reuters, про причину відставки Флінна очільник Білого дому розповів на прес-конференції.

"Я не думаю, що він (Флінн – ред.) зробив щось погане. У всякому разі, він зробив щось правильне в спілкуванні з російськими офіційними особами, – сказав Трамп. – Справа в тому, що він не говорив з нашим віце-президентом ( Пенсом – ред.) належним чином, і потім він сказав, що не пам'ятає".

Як повідомляв УНІАН, Майкл Флінн пішов у відставку пізно ввечері 13 лютого після того, як він визнав, що ввів в оману чиновників з команди президента Трампа щодо приховування своїх контактів з послом Росії у США.

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Флінн спочатку сказав віце-президенту Майку Пенсу, що в грудні 2016 року під час неодноразових розмов з послом Росії Сергієм Кисляком не обговорював санкції у той час, коли колишній президент США Барак Обама готував нові санкції проти Росії через ймовірне втручання Москви у президентські вибори.

Ці заяви Флінна дозволили Пенсу в телевізійному інтерв'ю виступити на захист радника з національної безпеки. Але через деякий час Флінн у відповідь на опубліковані доповіді американських спецслужб визнав, що, можливо, обговорював санкції з Кисляком. Таке обговорення могло бути порушенням законів США, які забороняють вести зовнішньополітичні переговори приватним особам (а в грудні 2016 року Флінн ще не обіймав ніяких офіційних посад).