У США призначено нового радника Трампа з нацбезпеки після відходу запідозреного в контактах з Росією Флінна (документ)

Келлог – генерал у відставці і ветеран збройних сил США. Там він служив з 1967 по 2003 рік, повідомили у прес-службі Білого дому.

Крім того, два роки він провів на війні у В'єтнамі.

До виходу на пенсію Келлог був директором з комунікацій і комп'ютерних технологій в Об'єднаному комітеті начальників штабів.

POTUS Trump Names Lt. General Joseph Keith Kellogg, Jr. Acting as National Security Advisor-Accepts Resignation of Lt. General Michael Flynn pic.twitter.com/hrHNuefNe3 — The White House (@WhiteHouse) February 14, 2017

Раніше УНІАН повідомляв, що радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн пішов з посади. Як наголошується у листі Флінна, він не навмисно не надав інформації про його зв'язки з Росією.

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Нагадаємо, високопоставлені чиновники Білого дому вивчали контакти радника з національної безпеки США Майкла Флінна з Росією. Раніше з'явилися повідомлення, що генерал-лейтенант у відставці Флінн обговорював можливе скасування санкцій проти Москви з російським послом Сергієм Кисляком - за кілька тижнів до вступу Дональда Трампа на посаду президента.