Секретар Радбезу Росії вибачився за спробу перевороту в Чорногорії - The Guardian
Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев під час візиту в Белград приніс вибачення за російських організаторів перевороту в Чорногорії, розповіли The Guardian неназвані джерела, близькі до сербського уряду.
Співрозмовник видання підкреслив, що, за словами Патрушева, змовники діяли самостійно без санкції Кремля, пише Медуза.
Відзначається, що після візиту голови Радбезу росіян депортували з Сербії.
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При затриманні у росіян, як повідомили сербські ЗМІ, виявили 120 тисяч євро, уніформу спецназу і спеціальне обладнання, яке дозволяло стежити за прем'єром Чорногорії Міло Джукановичем.
Як повідомляв УНІАН, у відносинах Москви і Белграда вибухнув безпрецедентний в пострадянській історії скандал.
Кілька громадян РФ були депортовані з Сербії "за участь в підготовці терористичних акцій в Чорногорії".
Окрім того, прокурор Чорногорії прокурор Мілівоє Катніч заявив, що "російські націоналісти" планували вбити прем'єр-міністра країни Міло Джукановіча, щоб привести до влади опозиційну партію.
Кремль категорично відкинув можливість причетності Москви до спроб організації будь-яких протиправних дій в Чорногорії.