Секретар Радбезу Росії вибачився за спробу перевороту в Чорногорії - The Guardian

Співрозмовник видання підкреслив, що, за словами Патрушева, змовники діяли самостійно без санкції Кремля, пише Медуза.

Відзначається, що після візиту голови Радбезу росіян депортували з Сербії.

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При затриманні у росіян, як повідомили сербські ЗМІ, виявили 120 тисяч євро, уніформу спецназу і спеціальне обладнання, яке дозволяло стежити за прем'єром Чорногорії Міло Джукановичем.

Як повідомляв УНІАН, у відносинах Москви і Белграда вибухнув безпрецедентний в пострадянській історії скандал.

Кілька громадян РФ були депортовані з Сербії "за участь в підготовці терористичних акцій в Чорногорії".

Окрім того, прокурор Чорногорії прокурор Мілівоє Катніч заявив, що "російські націоналісти" планували вбити прем'єр-міністра країни Міло Джукановіча, щоб привести до влади опозиційну партію.

Кремль категорично відкинув можливість причетності Москви до спроб організації будь-яких протиправних дій в Чорногорії.